Transição será formalizada no dia de amanhã entre Alckmin e Ciro Nogueira

Está marcado para o dia de amanhã, quinta feira, aos 03 de novembro, uma reunião entre Ciro Nogueira, da Casa Civil é Geraldo Alckmin, vice presidente eleito, para formalizar o processo de transição do governo federal. Alckmin é o escolhido de Luiz Inácio Lula da Silva como coordenador do grupo de transição.

Ciro Nogueira, por uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, se coloca como coordenador da transição por parte da Administração atual. Ciro, logo após o primeiro pronunciamento de Bolsonaro, já havia feito o registro de que o governo iria seguir a lei que prevê a transição.

No curso dessas providências, há também previsão de uma reunião entre o senador Wellington Dias, do PT-PI, cotado para ser ministro da fazenda de Lula, e o Deputa Marcelo Castro, relator Geral do Orçamento para 2023. Alckmin e outros representantes da chapa vitoriosa nas eleições também deverão se fazer presentes.