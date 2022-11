TSE manda bloquear redes de Carla Zambelli

Por apoiar caminhoneiros e demais bolsonaristas em manifestações golpistas, incitar desrespeito às decisões judiciais e incentivar uma intervenção militar, a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) teve suas redes sociais suspensas por ordem do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira (1/11).

A ordem foi de remoção de dez perfis em redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Tiktok, Gettr, Whatsapp e Linkedin, sob pena de R$ 150 mil às empresas de tecnologia em caso de descumprimento.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Zambelli já criou novos links nesses redes e os divulgou para manter o discurso de crítica às decisões judiciais e de apoio às manifestações protagonizadas por caminhoneiros por todo o país.

A decisão do TSE aponta que a deputada federal promoveu desordem informativa que prejudica a realização de seus correspondentes encargos institucionais. A conduta pode ser enquadrada no crime do artigo 296 do Código Eleitoral: promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais.

Na véspera do 2º turno da eleição, Zambelli protagonizou confusão em São Paulo na qual, após ser ofendida, sacou a arma e apontou para pessoas, desrespeitando normas eleitorais. Por conta disso, deve enfrentar pedidos de cassação e até denúncia criminal. Com informações do Conjur