O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que na quinta-feira (8/12) atenderá em regime de plantão judicial de 8h às 18h em virtude do feriado estadual respectivo à Padroeira do Amazonas e do Dia da Justiça.

Na sexta-feira (09/12), será ponto facultativo conforme estabelecido pelo calendário judicial.

Os prazos processuais que iniciarem-se ou terminarem nessas datas ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, isto é, a partir de segunda-feira (12).

Veja a Portaria: