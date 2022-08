TCE mantém andamento do concurso da Polícia Civil do Amazonas

Manaus/AM – Uma semana após suspender o concurso da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), decidiu revogar a própria medida cautelar e manter o andamento do concurso. O certame estava na fase de seleção dos candidatos.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE e a banca da Fundação Getúlio Vargas pode dar seguimento ao cronograma do concurso.

A suspensão do concurso foi devido a exigência de diploma de curso superior e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que estavam previstos para esta fase da seleção no edital. De acordo com o TCE, as exigências foram retiradas.

O concurso foi suspenso na fase de seleção de vagas nas classes iniciais para os cargos de escrivão, investigador, perito criminal, perito legista e perito odontolegista.