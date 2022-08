STJ concede habeas corpus a Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henry Borel

O Ministro Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça concedeu, nesta sexta feira (26), habeas corpus a Monique Medeiros, que responde a ação penal, ao lado do ex-companheiro, o Dr. Jairinho, acusados de matar Henry Borel, na época com 4 anos de idade. A previsão para o cumprimento do alvará de soltura está prevista para amanhã (27), mas o processo seguirá seu curso normal.

Monique é acusada da morte do próprio filho, junto com o ex-namorado, o vereador cassado Dr. Jairinho. Monique estava presa cautelarmente pela morte do próprio filho em ação penal que o Ministério Público imputou a prática de homicídio triplamente qualificado.

“Concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos contemporâneos”, arrematou a decisão de Noronha. O médico e vereador, Dr. Jairinho continua preso em uma unidade prisional do Rio de Janeiro.

Embora Monique, em conjunto com o dr. Jairinho, tenham sustentado a versão de que o garoto havia caído da cama, o laudo do Instituto Médico Legal mostrou que a criança apresentava 23 lesões no corpo, além de laceração hepático por ação contundente. Monique e Jairinho foram presos em 8 de abril de 2021, exatos um mês após o crime.