Secretaria de Segurança do Distrito Federal firma que haverá novas prisões ainda neste mês

Não se descarta em Brasília novas prisões envolvendo dois fatos tidos como atos antidemocráticos, firmou o Secretário de Segurança Pública de Brasília, isto porque ¹Após a prisão do indígena bolsonarista, no dia 12 de dezembro, vândalos queimaram carros, ônibus e depredaram prédios públicos e privados na área central do Distrito Federal; ² No dia 24, véspera de Natal, um empresário paraense tentou explodir uma bomba em uma área próxima ao Aeroporto Internacional da capital federal. Em ambos as situações, foram confirmados ligações com os bolsonaristas acampados no Quarte General de Brasília.

Diligências e ações estão sendo tomados pela Chefia da Polícia Civil no Distrito Federal e se acena para novas prisões. Além disso, a presença policial foi reforçada em Brasília, com o aumento da presença ostensiva da Polícia Militar. Reuniões da Secretaria de Segurança com a equipe de transição do governo eleito foram intensificadas.

A ideia é reprimir não somente o discurso como também as ações golpistas que foram ecoadas com os dois últimos episódios neste mês de dezembro. Não se descartam novas prisões nas próximas horas. “Outras ações serão realizadas em decorrência dessa prisão- do homem que tentou explodir a bomba- explicou. Fora que há investigações em curso em relação aos atos do dia 12, reiterou o o secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Dantas.