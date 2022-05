Rodrigo Pacheco declara que não há democracia sem respeito ao Judiciário

Em ambiente de tensão que toma conta dos Poderes, em Brasília, especialmente entre Jair Bolsonaro e o Ministro Alexandre de Moraes, desta feita quem tomou a palavra na capital federal foi o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, de Minas Gerais. Para Pacheco, compromisso com a democracia não se faz sem respeito ao Poder Judiciário, fazendo referências aos últimos episódios de tensão entre Bolsonaro e Moraes.

As ações de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes são cada vez mais intensas. A última se retratou em uma representação criminal no qual o Presidente imputou a Moraes a prática de abuso de autoridade no comando do inquérito que investiga a fake news e que, por tabela, atinge diretamente aliados do Presidente.