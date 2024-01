Prints de conversas com médico não provam que Plano tenha negado autorização da cirurgia

Decisão da 1ª Turma Recursal do Amazonas reafirma o acerto de decisão judicial que negou procedência a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais contra Plano de Saúde com base na falha de prestação de serviços por recusa de autorização de procedimento cirúrgico. O Acórdão foi disposto em voto decisivo do Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra, relator do recurso de apelação contra a Operadora.

Na ação o autor narrou a necessidade de se submeter a uma cirurgia especial para tratamento de infeção de pele por meio de uma técnica denominada cirurgia de Mohs, a fim de evitar maiores danos dermatológicos. Ocorre que o plano somente teria autorizado a anestesia e a internação, fato demonstrado por meio de prints de conversas de WhatsApp com o especialista. Como o médico recomendou urgência no procedimento, findou desembolsando o valor da cirurgia.

Nas circunstâncias descritas o autor pediu o reembolso ante afronta a contrato que denominou de evidente. Pediu danos morais face a constrangimentos, dissabores e vexames, associado a dor física e psicológica de momentos angustiantes. O plano contestou o pedido.

Ao sentenciar, a 4ª Vara do Juizado Cível negou o pedido do autor sob o fundamento de que “não demonstrou a solicitação do exame ao seu plano. A negativa na qual o autor se refere foi informada por seu médico particular, por meio de aplicativo de mensagens via WhatsApp. Ademais, o médico não é conveniado ao plano de saúde réu. No que concerne ao reembolso integral, o autor não demonstrou a indisponibilidade da rede credenciada do plano de saúde”. O Autor apelou.

O Colegiado da Turma Recursal manteve a sentença e explicou que em momento algum o autor fez prova de qualquer negativa do procedimento cirúrgico mencionado, apenas juntando aos autos meros prints da conversa com o médico particular e alegando que o plano de saúde cobriria apenas a anestesia e a internação.

Para a Turma os prints não possuem força probatória apta a demonstrar qualquer omissão do plano. Concluiu-se que o “autor não provou a suposta negativa da ré em autorizar o procedimento cirúrgico. Por outro lado, a recorrida demonstra que cerca de 03 semanas antes da internação, autorizou o procedimento solicitado e que jamais lhe fora solicitada a autorização para a cirurgia de Mohs” Definiiu-se que o autor não deu prova da constituição do direito.

Processo: 0794680-76.2022.8.04.0001