Portal de notícias recorre ao STJ contra condenação por divulgar notícia extraída de rede social

O noticiário Metrópoles Mídia e Comunicações desafia uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que, por meio de Recurso Especial direcionado ao STJ, pediu para que seja reconhecido que uma de suas publicações não teve o condão de afrontar a intimidade de uma Tenente do Exército Brasileiro. Ocorre que, o site de notícias contrariou-se com o acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e determinou o pagamento por danos morais em favor da autora, e recorreu contra a decisão.

De acordo com os autos, a matéria foi divulgada em 05 de outubro de 2016, com a manchete “Soldado se declara para tenente do Exército e leva mais do que um toco”, junto com a imagem da tenente que não era vinculada aos fatos noticiados. A condenação contra o Metrópoles está em acórdão publicado pelo TJAM, no dia 20 de setembro de 2022, com relatoria da desembargadora Joana dos Santos Meirelles.

A desembargadora fundamentou que a notícia publicada teria se baseado em informações de suposto processo administrativo, em ficha de apuração de transgressão militar, com fato ocorrido em São Paulo, e que não era verdadeiro, sendo associado à imagem da militar. Joana entendeu que houve confronto de direitos fundamentais aparentemente inconciliáveis, e que a exposição da fotografia da Tenente na reportagem se faz suficiente para causar dano moral passível de reparação.

A sentença reformada havia concluído que a matéria não tinha conteúdo de ‘inverdades’, pois teria publicado apenas um relato difundido na rede social acerca de uma suposta declaração de amor feita num quartel do Exército brasileiro por um soldado a uma tenente. Na notícia divulgada pelo portal, questionou-se a veracidade desse fato e se o soldado havia sido alvo, ou não, da instauração de um procedimento disciplinar.

Em recurso ao STJ, a defesa do portal alega a circunstância de poder ser responsabilizado por uma notícia que viralizou nas redes sociais, e que, após a publicação do conteúdo, apurou os fatos e ratificou a matéria para informar que se tratava de uma notícia falsa disseminada pelas redes sociais (fake news), e que desta forma, não teria abandonado o interesse público, após apurar a veracidade da notícia publicada.

No recurso, o portal pretende esclarecer se uma notícia que se inicia nas redes sociais, e a partir de então, replicada, investigada e checada por jornalistas, pode caminhar para uma condenação por danos morais.

Processo nº 0640544-34.2016.8.04.0001

Leia a decisão:

Apelação Cível – Manaus – Apelante: Camila Tochetto – Apelado: Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda – Epp – Apelado: Luiz Humberto Prisco Viana Neto – ‘DECISÃO: “’’Conforme disposto no art. 1.012, do CPC/2015, salvo nas exceções elencadas no parágrafo primeiro, o Recurso de Apelação será recebido em ambos os efeitos. Desta forma, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção ao recebimento no recurso com efeito suspensivo, recebo o presente apelo em seus ambos

efeitos. Intime-se as partes, após, vista ao Graduado Órgão Ministerial.