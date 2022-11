Policial militar do Amazonas consegue a suspensão de descontos indevidos do salário

Um policial militar do Amazonas conseguiu suspender descontos indevidos do seu salário que chegavam a 70% do valor total do pagamento mensal. A ação foi proposta pelo Grupo de Trabalho de Assistência Jurídica ao Policial Militar (GTPM) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

O grupo de trabalho oferece apoio e assistência jurídica gratuita aos policiais militares desde julho, nas dependências do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, no bairro Petrópolis, na Zona Sul.

De acordo com os defensores, verificou-se que havia um erro judicial em um processo do militar, o que motivou a ação para solicitar a suspensão dos descontos indevidos. O pedido foi atendido e, em três dias, foram sustados.

Outros dois policiais militares também conseguiram decisões favoráveis após buscarem atendimento com o grupo. Um deles, que pleiteava gratificação salarial, estava com o processo parado.



O GTPM também conseguiu evitar que um PM perdesse verbas salariais de 2015, que em tese estavam prescritas.



Assistência na capital e no interior

Desde a sua implementação, em julho deste ano, o GTPM já realizou mais de 120 atendimentos de policiais nas áreas de Direito da Família, Direito Público e Militar, tanto no âmbito administrativo quanto penal.

[email protected] . O serviço também está disponível para os policiais do interior do estado. O grupo oferta atendimento jurídico gratuito, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, dentro do Comando Geral da PMAM. Para realizar um atendimento, o policial militar pode ir direto no local ou entrar em contato pelo telefone (92) 98558-9083 ou pelo e-mail. O serviço também está disponível para os policiais do interior do estado.

Com informações da DPE-AM