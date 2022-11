“São torcedores derrotados no futebol’ diz Gilmar Mendes sobre bolsonaristas

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse, nesta quarta feira, que seja possível que, as manifestações bolsonaristas, ainda mais com a persistência que vem sendo demonstrada em atos antidemocráticos, e com a campana frente a quartéis do Exército, não se aceitando o resultado das eleições, possam ser comparadas ao comportamento de torcedores quando seus times de futebol são derrotados. As palavras de Gilmar se deram antes de sua participação em uma solenidade sobre Infraestruturas, para a qual foi convidado, em encontro organizado pelo Fórum Integração Brasil Europa.

“São manifestações de pessoas que se revelam inconformadas com o resultado eleitoral. Isso acontece com os times de futebol, depois de um eventual resultado não satisfatório’. A afirmação foi feita em Lisboa, no dia de hoje.

Gilmar disse não crer que esses atos antidemocráticos se intensifiquem, até porque eles estão sendo esvaziados no dia a dia. Os bolsonaristas pedem o golpe militar que impeça a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, Gilmar defende que o quadro político é de normalidade, porque o ajustamento político está reconhecendo esse quadro de normalidade.