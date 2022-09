Operação Alcateia assegura novas julgamentos pelo Tribunal do Júri em Manaus

O Tribunal do Amazonas negou a Dorval Carneiro Matos, em reexame de sentença de pronúncia, pedido para que fosse reconhecida a nulidade da denúncia que levou o acusado a condição de réu por ter integrado grupo de extermínio em Manaus e que se revelou pela operação Alcateia, da Polícia Civil, em cooperação com a Polícia Federal e o Ministério Público do Amazonas.. Outros pedidos foram negados, afastando-se nulidades processuais, com a firmação de que os acusados devam se submeter a julgamento pelo júri popular. Foi Relator Jorge Manoel Lopes Lins.

Os fatos remontam a 2015, ano no qual foi montada uma operação para prender suspeitos de participação em chacina que vitimou 36 pessoas. Houve identificação da atuação de polícias e civis que atuaram nos eventos criminosos. Naquele ano, o Instituto Médico Legal fez a remoção de 20 corpos das ruas de Manaus. Todos os crimes haviam sido executados com armas de fogo, e se suspeitava de suas relações com a morte de um policial militar.

Os novos reconhecimentos jurídicos se constituem em desdobramento do julgamento relacionados a esses fatos, e os acusados foram confirmados em sentenças de pronúncia, para julgamento em júri, mediante prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.

Os recursos adotaram teses de nulidades processuais, mas a decisão relatou que a denúncia descreveu satisfatoriamente a conduta delituosa imputada, além do preenchimento de requisitos legalmente exigidos. “Percebe-se que a exordial acusatória possui todos os requisitos legais, não sendo inepta, pois mostrou de forma clara o indício da participação do recorrente em vários crimes no mês de julho do ano de 2015.”.

Processo nº 0201875-64.2022.8.04.0001

Leia o acórdão