Comércio de drogas praticado com menor de idade atrai maior reprovação penal

A pretensão de absolvição levantada pelo réu em recurso de apelação pode esbarrar em fatos impeditivos, dentre os quais o de refutar a autoria do crime de tráfico de drogas, quando o acusado foi flagranteado com as substâncias que evidenciaram a materialidade do crime, seja em que conduta estiver descrita na lei antidrogas. Quando se cuida do comércio de substâncias entorpecentes a lei enumera 18 tipos nos quais o comportamento do agente possa se revelar, e se finaliza provado na audiência realizada na presença do juiz. Destaca-se nessa fase o valor dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Nestas circunstâncias, foi desprovido o apelo de Giovane Silva em processo relatado por Jomar Ricardo Fernandes, Desembargadosar do TJ/Amazonas.

A justiça encampa como meio de provas os fatos apurados nas investigações preliminares que possam ter decorrido da prisão em flagrante delito, ocasião na qual possa ter sido efetuada a apreensão do material que evidencia, em si, a prática delitiva. As circunstâncias nas quais a prisão foi realizada, quando não evidenciadas ilegalidades, ainda que alegadas, mas não demonstradas, sobressaem-se a favor da condenação pelo fato descrito como crime, com força probante, que, não descontruída pela defesa, resultam na confirmação do édito condenatório.

A alegação de que o condenado teve sua pena exasperada de forma inadequada, contrapondo-se à essa majoração o argumento de que uma condenação anterior não possa servidor como reincidência não prospera ante o entendimento de que possam servir como maus antecedentes. Sendo o crime cometido com menor de idade, a própria lei antidrogas descreve que a circunstância retrata uma causa especial de aumento da pena, conforme previsto no artigo 40, Inciso Vi, da lei 11.343/2006.

Noutro giro, penas com condenação superiores a 04 anos de privação de liberdade impedem o reconhecimento judicial por tráfico privilegiado, impedindo, também que o julgador realize a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alternativamente requerida pelo apelante, pois há expressa previsão legal que não autoriza essa substituição.

Processo nº 0205283-39.2017.8.04.0001

Leia o acórdão :

Processo: 0205283-39.2017.8.04.0001 – Apelação Criminal, 4ª V.E.C.U.T.E. Apelante : Giovane da Silva.