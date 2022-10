OAB/SP participa de ato em manifestação pelo respeito ao resultado eleitoral

Nas vésperas do encerramento do processo eleitoral, segundo turno, a OAB- Ordem dos Advogados do Brasil- concentrou esforços e emitiu nota destinada aos mais de 150 milhões de brasileiros que deverão ir as urnas registrar seus votos. A Instituição que reúne advogados preconiza um processo eleitoral que transcorra de forma pacífica para que os eleitores façam sua escolha de forma livre e soberana.

A Nota cita que o TSE, vem conduzindo as eleições em absoluta conformidade com a Constituição Federal, e alude a um sistema eleitoral que se revela como uma referência de processo ágil e confiável em todo o mundo, com urnas eletrônicas que têm se mostrado de forma segura e rápida em apurar a vontade do eleitor.

O texto foi lido em ato na OAB/SP, e contou com participação de entidades em vigília cívica, reunindo organizações como o Pacto pela Democracia, Comissão Arns e Fundação Tide Setúbal, com a também presença de entidades que farão monitoramento da desinformação e de eventuais problemas na votação do segundo turno.