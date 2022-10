Bolsonaro diz que respeitará resultado das eleições embora ponha em dúvida o trabalho de Moraes

Na noite de ontem, sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que irá aceitar o resultado das eleições, mesmo que não seja o mais votado. “Quem tiver mais voto leva”, disse Jair Bolsonaro a apresentadora Renata Lo Prete, do Jornal da Globo, após debate com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT.

Na quarta feira desta semana, Bolsonaro havia dado uma declaração contestando o trabalho do TSE sobre o fato de rádios haviam exibido conteúdo eleitoral mais a Lula do que a sua campanha. O presidente do TSE não acolheu a representação da campanha bolsonarista, motivando falta de prova além de possível crime eleitoral praticado pelo atual presidente, encaminhando cópia da representação ao inquérito das milícias digitais.

A jornalista, ante as dúvida que Bolsonaro lança sobre as urnas eletrônicas e o trabalho de Moraes frente aos trabalhos da Corte Eleitoral, insistiu com o entrevistado e indago se respeitaria o resultado de amanhã, dia 30 de outubro.

Na saída do debate, ao ser questionado se sustentava a declaração dada dias antes sobre aceitar o resultado, disse apenas “sustento” . A jornalista insistiu, sobre essa declaração, e Bolsonaro respondeu “não há menor dúvida, Quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia”. Mas Bolsonaro continua a lançar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral comandado por Moraes.