Moraes convida Pacheco e Lira para apuração das eleições no TSE

O Ministro Alexandre de Moraes, do TSE, convidou os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para acompanhar a apuração do dia 30 de outubro, amanhã, domingo e fazer uma declaração pública, logo após a totalização do procedimento. O temor é a reação de Bolsonaro se caso Lula sair vencedor. Assim, foram expedidos convites a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira.

A ideia é que, logo após o final da contagem dos votos, Rodrigue Pacheco, do PSD/MG e Arthur Lira, do PP/AL, façam, em seguida, uma declaração conjunta aferindo a lisura do processo eleitoral e corroborando o resultado, ante as constantes dúvidas que Jair Bolsonaro tem lançado sobre as urnas eletrônicas e o trabalho de Moraes na condução desse processo eleitoral.

Mais recentemente, além de inúmeros episódios, pesa entre Moraes e Bolsonaro, as profundas divergências acerca da representação levada ao TSE pela campanha do presidente quanto às inserções em rádio sobre propaganda eleitoral, ditas a mais para Lula. Moraes, além de indeferir o pedido, ainda determinou a ida dos autos ao Procurador Eleitoral para apuração de crime eleitoral, bem como a extração de cópias para serem examinadas em conjunto com o inquérito que apura as milícias digitais contra o Estado Democrático de Direito.