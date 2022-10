OAB determina luto de 3 dias por Fernando Fragoso, ex-presidente do IAB

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) manifestou em nota o profundo pesar pelo falecimento do advogado e ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Fernando Fragoso.

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, determinou luto de três dias. Segundo ele, Fragoso teve enorme contribuição para a advocacia brasileira, inclusive como vice-presidente, secretário-geral e conselheiro da OAB-RJ.

Fragoso presidiu por duas vezes o Instituto dos Advogados Brasileiros (2010-2012 e 2012-2014). Ele também presidiu a comissão permanente de Direito Penal IAB de 2008 a 2010.

“Sua atuação foi fundamental na formação acadêmica de grandes profissionais”, disse Simonetti. Fragoso era titular da cadeira de Direito Penal da Universidade Cândido Mendes, lecionava na pós-graduação em Direito Penal Econômico da FGV (Rio e São Paulo) e era mestre em Direito Público pela UFRJ. Ele foi autor de inúmeros trabalhos jurídicos.

Com informações da OAB Nacional