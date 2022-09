Notícia da morte do Príncipe Pedro Luis é encaminhada ao Promotor de Marechal Cândido Rondon

O pedido do advogado Aldebaran Luiz Von Holleben, ajuizado na Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, encontra-se com vista ao Ministério Público. Nos autos, o causídico leva ao magistrado a notícia de que “sem a menor dúvida foi Raul Seixas que matou o Príncipe Pedro Luis de Orléans e Bragança”.

O causídico também é músico e acionou a Justiça paranaense para pedir a condenação do falecido cantor Raul Seixas pelo homicídio qualificado do descendente da família real Pedro Luís de Orléans e Bragança, vítima de um acidente aéreo em 2009.

A petição, como foi divulgada pela imprensa, foi ajuizada na última sexta feira, dia 02.09.2022, e o advogado pede que a maçonaria promova a citação de Raul Seixas no plano espiritual correspondente. Raul Seixas morreu em 1989, ano no qual o cantor fez, segundo o requerente, um show em Ponta Grossa, no Paraná e que comprova com duas fotos dessa apresentação, na qual uma delas é sua.

Segundo o noticiante, em 2009, um avião da companhia francesa Air France, com destino a Paris, caiu no oceano Atlântico e deixou mais de 200 vítimas e, entre estas, o brasileiro Pedro Luís, descendente de Dom Pedro II. Os autos se encontram com vista ao Ministério Público da Comarca com despacho do magistrado que data do último dia 08 de setembro, destinado ao Promotor Caio Marcelo Santana Di Rienzo.