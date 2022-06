No Amazonas, juiz entende que pena pode ser aplicada abaixo do mínimo legal e Tribunal corrige

O Tribunal de Justiça do Amazonas, atendendo a recurso do Promotor de Justiça Walber Diniz, reformou a sentença penal da Juíza Eulinete Tribuzy que, ao percorrer o método de aplicação da pena privativa de liberdade imposta ao Réu Maurício Silva pela prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, se valeu da confissão espontânea do acusado pela prática criminosa e diminuiu a pena aplicada abaixo do mínimo legal, o que não é permitido em direito penal, inclusive em enunciado disposto em Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

O crime havia se configurado, conforme editou a própria sentença, porque o denunciado e um menor de idade, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, abordaram os passageiros , motorista e cobradora de um coletivo e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram seus pertences, tais como bolso, aparelhos celulares e relógios.

Em seguida, os autores empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados, ainda na posse da res furtiva e de uma das armas utilizadas durante a empreitada criminosa. Ao julgar procedente a ação penal, a pena imposta ao acusado foi de 05 anos e onze meses de reclusão. Como alegou o Ministério Público, na segunda fase da dosimetria penal, a sentença foi contrário ao posicionamento adotado pelo STJ, na medida em que reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena aquém do mínimo legal.

A magistrada teria lavrado o entendimento de que a Súmula 231 do STJ viola os princípios da legalidade e da individualização da pena e, por esse argumento, reduziu a pena intermediária ( na 2ª fase da dosimetria penal), e aplicou pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime.

Segundo o Acórdão “em que pese o esforço argumentativo articulado pelo Juízo de Primeira Instância, é preciso dizer que a posição adotada na sentença não encontra eco na jurisprudência dos Tribunais Superiores, considerando que é pacífico não ser cabível a redução da pena abaixo do limite mínimo legalmente previsto na segunda etapa da dosimetria”. O Tribunal do Amazonas corrigiu a sentença e majorou a pena, que foi fixada em 07 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Processo nº 0602066-20.2017.8.04.0001

