Na TV, PGJ-SP demonstra confiar em extradição de empresário que é réu por estupros

Em entrevista à TV Globo, nesta terça-feira (20/12), o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, demonstrou “muita confiança” no êxito do processo de extradição de um empresário denunciado pelo MPSP pela prática de diversos crimes, notadamente os de estupro. “Nossa expectativa é que ele seja condenado em todos os casos, porque as provas são robustas”, afirmou o PGJ na conversa com Patrícia Poeta, apresentadora do programa “Encontro”.

A jornalista quis saber da estudante de medicina Stefanie Cohen, vítima dos crimes de estupro, registro não autorizado da intimidade sexual e constrangimento ilegal, se ela temia por impunidade para o empresário, que neste caso virou réu na última sexta-feira. “Não, porque eu confio no Ministério Público”, declarou Stefanie. Ela foi uma das mulheres acolhidas pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV), estrutura do MPSP na qual ocorre escuta especializada, depois que a instituição denunciou o empresário por lesão corporal e corrupção de menores, após a divulgação de imagens do circuito interno de uma academia em que ele aparece agredindo uma frequentadora.

“Você é uma mulher muito forte, de coragem”, disse o PGJ a Stefanie, que estimulou outras vítimas a procurarem o MPSP. O NAVV, até o momento, já ouviu 11 vítimas e duas testemunhas. Com informações do MPSP