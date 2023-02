MPAM divulga resultado final retificado para estágio em Direito

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) divulgou ontem o resultado final retificado do certame com o nome dos estagiários aprovados.

Confira a lista:

1. VINICIUS DA COSTA DUTRA

2. MAIZA LIMA BRUCE RAPOSO DA CÂMARA

3. ANA BEATRIZ MAIA SEMEN

4. BEATRIZ ARAÚJO GUIMARÃES VERÇOSA

5. BEATRIZ SILVA DA COSTA

6. JANAINA COSTA DE SOUZA

7. ANA FLÁVIA LEITE MOREIRA DANTAS

8. GUILHERME CASTRO DE ARAÚJO HILGENBERG

9. FELIPE STEPHAN BRAGA FONSECA

10. VICTOR HUGO GOMES DE SOUZA

11. MARCELLE CAVALCANTE SILVA

12. VALDERI DA SILVA RODRIGUES

13. GABRIELA DE LUCENA TAVARES

14. BRENNO ABRAÃO SOARES XAVIER

15. LORENA FRANÇA LEAL

16. LUCIANA VALOIS COELHO DA SILVA

17. ALEXANDRE DE CASTRO TORRES

18. JOSÉ LEVI CORRÊA CARNEIRO DOS SANTOS

19. LUANA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA

20. LUCIANO SILVA LIMA

21. LARISSA LIMA DE ARAÚJO

22. LEONARDO DE SOUZA SIQUEIRA

23. JULIANA DA SILVA RESENDE

24. LARISSA DO NASCIMENTO COSTA

25. FRANKLIN LUCAS FERNANDES GOMES

26. MARCOS GABRIEL BARROSO DE OLIVEIRA

27. ANA BEATRIZ CRUZ DE ARAÚJO

28. VICTOR HUGO SILVA NOGUEIRA

29. WENDMA GÓES COELHO

30. MAURO PINTO DE ANDRADE

31. SABRINA BRAGA DA ROCHA

32. AGEU DE OLIVEIRA DRUMOND SARDINHA

33. FABIANO FEITOSA DE SOUZA

34. NEYZIANE LOPES DOS SANTOS

35. RAQUEL COSTA LOPES

36. DANIELE GOMES DA CUNHA

37. QUÉREN HAPUC ANDRADE DA SILVA

38. BEATRIZ AZEVEDO DA COSTA

39. BRUNA BONIFÁCIO COELHO

40. MONALIZA SOUZA DA SILVA

41. ORCIVAN TOMAS LITAIFF

42. MATHEUS HENRIQUE FARIA DA COSTA

43. MAGILA EVELYN DA SILVA E SILVA

44. SOPHIA SILVA SMITH

45. GIOVANNA PAES FERREIRA

46. MARIA VITÓRIA NOGUEIRA DE LUCENA

47. ANTONIA RENATA SILVA DO NASCIMENTO

48. ANA CAMILLE RODRIGUES DA SILVA

49. LAIANA CRISTINA GIRÃO CAVALCANTE

50. LIA DE PAULA MODESTO

51. CAROLINE OLIVEIRA AMARAL

52. DIANA KELLY MARTINEZ MARINHO

53. EDUARDA GABRIELLY VIANA DE ALMEIDA

NEGROS OU PARDOS

1. MICHARLEN BRAGA SAMPAIO

2. NAYRA GEOVANA GOMES DE SOUZA

3. LUANA SOUSA DE ALMEIDA

4. GABRIELLE LIMA DA COSTA

5. PABLO DE OLIVEIRA ROCHA

6. JENNIFER LORENA MOREIRA DE OLIVEIRA BICALHO

7. GIOVANA DE OLIVEIRA TRAJANO

8. UANNA IANAYHA OLIVEIRA DOS SANTOS

9. FRANCIANE ROCHA PERES