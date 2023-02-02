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MPAM divulga resultado final retificado para estágio em Direito

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MPAM divulga resultado final retificado para estágio em Direito

Foto: Raphael Alves -

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) divulgou ontem o resultado final retificado do certame com o nome dos estagiários aprovados.

Confira a lista:

1. VINICIUS DA COSTA DUTRA
2. MAIZA LIMA BRUCE RAPOSO DA CÂMARA
3. ANA BEATRIZ MAIA SEMEN
4. BEATRIZ ARAÚJO GUIMARÃES VERÇOSA
5. BEATRIZ SILVA DA COSTA
6. JANAINA COSTA DE SOUZA
7. ANA FLÁVIA LEITE MOREIRA DANTAS
8. GUILHERME CASTRO DE ARAÚJO HILGENBERG
9. FELIPE STEPHAN BRAGA FONSECA
10. VICTOR HUGO GOMES DE SOUZA
11. MARCELLE CAVALCANTE SILVA
12. VALDERI DA SILVA RODRIGUES
13. GABRIELA DE LUCENA TAVARES
14. BRENNO ABRAÃO SOARES XAVIER
15. LORENA FRANÇA LEAL
16. LUCIANA VALOIS COELHO DA SILVA
17. ALEXANDRE DE CASTRO TORRES
18. JOSÉ LEVI CORRÊA CARNEIRO DOS SANTOS
19. LUANA NOGUEIRA FERREIRA DA SILVA
20. LUCIANO SILVA LIMA
21. LARISSA LIMA DE ARAÚJO
22. LEONARDO DE SOUZA SIQUEIRA
23. JULIANA DA SILVA RESENDE
24. LARISSA DO NASCIMENTO COSTA
25. FRANKLIN LUCAS FERNANDES GOMES
26. MARCOS GABRIEL BARROSO DE OLIVEIRA
27. ANA BEATRIZ CRUZ DE ARAÚJO
28. VICTOR HUGO SILVA NOGUEIRA
29. WENDMA GÓES COELHO
30. MAURO PINTO DE ANDRADE
31. SABRINA BRAGA DA ROCHA
32. AGEU DE OLIVEIRA DRUMOND SARDINHA
33. FABIANO FEITOSA DE SOUZA
34. NEYZIANE LOPES DOS SANTOS
35. RAQUEL COSTA LOPES
36. DANIELE GOMES DA CUNHA
37. QUÉREN HAPUC ANDRADE DA SILVA
38. BEATRIZ AZEVEDO DA COSTA
39. BRUNA BONIFÁCIO COELHO
40. MONALIZA SOUZA DA SILVA
41. ORCIVAN TOMAS LITAIFF
42. MATHEUS HENRIQUE FARIA DA COSTA
43. MAGILA EVELYN DA SILVA E SILVA
44. SOPHIA SILVA SMITH
45. GIOVANNA PAES FERREIRA
46. MARIA VITÓRIA NOGUEIRA DE LUCENA
47. ANTONIA RENATA SILVA DO NASCIMENTO
48. ANA CAMILLE RODRIGUES DA SILVA
49. LAIANA CRISTINA GIRÃO CAVALCANTE
50. LIA DE PAULA MODESTO
51. CAROLINE OLIVEIRA AMARAL
52. DIANA KELLY MARTINEZ MARINHO
53. EDUARDA GABRIELLY VIANA DE ALMEIDA

NEGROS OU PARDOS

1. MICHARLEN BRAGA SAMPAIO
2. NAYRA GEOVANA GOMES DE SOUZA
3. LUANA SOUSA DE ALMEIDA
4. GABRIELLE LIMA DA COSTA
5. PABLO DE OLIVEIRA ROCHA
6. JENNIFER LORENA MOREIRA DE OLIVEIRA BICALHO
7. GIOVANA DE OLIVEIRA TRAJANO
8. UANNA IANAYHA OLIVEIRA DOS SANTOS
9. FRANCIANE ROCHA PERES

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