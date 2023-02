Senador bolsonarista anuncia renúncia ao cargo e declara que Bolsonaro quis dar um golpe de Estado

O Senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo anuncia desligamento do Senado e declara que que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado para seguir no Palácio do Planalto. Do Val é Senador pelo Espírito Santo, Estado que o elegeu com 863 mil votos para cumprir o mandado no Senado entre 2019-2027. Do Val justifica que precisa de mais tempo com a família, e que precisa de maior convivência com os seus, em especial com a filha.

Do Val acrescentou que o deputado federal cassado, Daniel Silveira, havia proposto um golpe a Bolsonaro. Essa proposta consistiria em manter ativos os acampamentos golpistas na porta de quartéis e gravar alguma conversa que comprometesse o TSE, em especial o Ministro Alexandre de Moraes.

“Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado, estão sendo muito pesado para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores, mas meu tempo, a minha saúde até a minha paciência já não estão mais em mim! Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar meu coração…”, referindo-se a sua saída do Senado.