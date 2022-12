MP investiga empresas de ônibus com problemas em plataformas para cadeirantes em Manaus

O promotor Mirtil Fernandes do Vale, do Ministério Público do Amazonas (MPAM), renovou o inquérito civil que investiga defeitos nas plataformas elevatórias dos ônibus do transporte coletivo em Manaus. Essas plataformas são destinadas para o transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, como cadeirantes.

As linhas de ônibus de duas empresas são investigadas: 351, 352, 408, 448 e 640 da Viação Rondônia e as linhas 641 e 678 da Global Green.

Essa investigação está em andamento há mais de cinco anos, tendo sido instaurada em setembro de 2017 e já está sendo prorrogada pela sexta vez.

De acordo com o MPAM a “investigação ministerial ainda não foi concluída, pois a matéria é complexa, pois envolve constantes manutenções em plataformas elevatórias de diversos veículos de transporte coletivo e está a depender de informações atualizadas a serem fornecidas pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU que solicitou prazo de 15 dias para concluir o levantamento atualizado dos funcionamentos das plataformas elevatórias dos veículos de transporte coletivo das linhas pertencentes às empresas investigadas”.

Leia o parecer: