Defensoria abre 60 vagas para estágio em Direito em Manaus

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 60 vagas e formação de cadastro reserva para estágio de graduação em Direito, em Manaus. A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 879 e vale transporte (R$167,20).

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem preencher o formulário no link https://forms.gle/EoM2amdRVvPnNRpu6 até o dia 30 de dezembro, e fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível entre os dias 2 a 6 de janeiro, das 8h às 14h, na Sede Administrativa da DPE-AM, localizada na avenida André Araújo, 679, Aleixo, na zona centro-sul da capital.

De acordo com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado (Esudpam), responsável pelo processo seletivo, podem se inscrever estudantes de Direito que estejam cursando os três últimos anos ou semestres equivalentes do curso superior. Ou seja, no ato da admissão, os candidatos classificados devem estar cursando, no mínimo, o 5º período.

Do total das vagas disponíveis, seis (10%) serão reservadas para candidatos com deficiência e 18 vagas (30%) serão destinadas para candidatos negros, indígenas e quilombolas. A bolsa-auxílio oferecida é R$ 879 e vale transporte (R$167,20), além de seguro contra acidentes pessoais.

A Defensoria destaca que a jornada de atividade em Estágio de Graduação será de 20 horas semanais, das 8h às 14h. As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 15 de janeiro, das 8h ao meio-dia, em local a ser divulgado posteriormente.

Conteúdo programático

O processo seletivo será composto pela prova de conhecimentos específicos, contendo 50 questões objetivas e duas questões subjetivas. Para acessar o conteúdo programático, basta acessar o link: https://defensoriaam.com/esudpam/editais/.

O processo seletivo se destina ao preenchimento das vagas de estágio que surgirem em Manaus, e terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da DPE-AM.

Para acessar o edital completo, o link é https://defensoriaam.com/esudpam/editais/.