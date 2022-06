MP instaura procedimento investigatório criminal contra ex vereador Gedeão Amorim

Manaus/AM – Um procedimento investigatório criminal foi instaurado pelo Ministério Público do Amazonas contra o ex-vereador Gedeão Amorim, na época em que ele atuava como secretário de Educação.

O Procedimento Investigatório Criminal 06.2022.00000419-0, que consta no Diário Eletrônico do MP de ontem (9), apura se o vereador juntamente com representantes de uma empresa de construtora e um fiscal da Seinfra praticaram ‘possíveis infrações penais’.

A participação de outros envolvidos não é descartada pelo órgão na aplicação irregular de recursos de contrato.