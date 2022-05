MP define a data da Prova Objetiva do Processo Seletivo para estágio no Amazonas

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulgou, nesta sexta-feira (20/05, a data de realização da Prova Objetiva do II Processo Seletivo para Estágio Remunerado na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas. A prova terá duas horas de duração e será realizada no próximo domingo (22/05/2022), no horário de 9h a 11h, horário de Manaus.

O link do formulário de Prova, assim como as informações de data, hora e número de inscrição, foram encaminhados na última quarta-feira (18/05/2022) para o e-mail dos candidatos aptos a participarem da Prova Objetiva. Caso o candidato não tenha recebido sua confirmação de e-mail, deverá entrar em contato com a Comissão do Processo Seletivo pelo telefone 3655-0753 ou pelo e-mail [email protected].

Confira o quantitativo de questões por conteúdo:

Para estágio de Nível Médio – Ensino Regular (Cadastro de Reserva):

a) 15 (quinze) questões de Informática Básica;

b) 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa;

c) 15 (quinze) questões de Matemática e Raciocínio Lógico

Para estágio de Nível Superior:

a) 15 (quinze) questões de Informática Básica;

b) 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa;

c) 20 (vinte) questões de Matemática e Raciocínio Lógico.

Para estágio de Nível Superior – Ciências da Computação e Afins:

a) 20 (vinte) questões de Informática Básica;

b) 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa;

c) 15 (quinze) questões de Matemática e Raciocínio Lógico.

