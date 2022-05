Militar que usou de falso documento para permanecer na ativa em Manaus é condenado no STM

O Superior Tribunal Militar manteve a condenação do ex-Sd Marcos Felipe Matos Lobato por ter feito uso de Certificado de Conclusão do Ensino Médio supostamente emitido pela Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, em Manaus. Na ocasião, em que o acusado habilitou-se ao Processo Seletivo para o Curso de Formação de Cabos, do COMAER-Comando da Aeronáutica, a SEDUC/AM, quando consultada, informou à Comissão Examinadora que se tratava de documento comprovadamente falso. Foi Relator o Ministro Marco Antonio de Farias.

A defesa de Marcos pediu ao Superior Tribunal Militar que considerasse no julgamento do recurso, primeiramente, a tese de nulidade da ação penal por não ter sido oferecido proposta de suspensão condicional da pena. No mérito, pediu: Crime impossível pela falsificação grosseira, atipicidade material da conduta e estado de necessidade, todas rechaçadas pelo julgado.

Para o julgado, o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao princípio da especialidade, daí não existir omissão capaz de eduzir nulidade.

A tese da falsificação grosseira foi afastada porque a Administração Militar, para constar a autenticidade do documento teve que pedir informações da Seduc/AM, não se reconhecendo o crime impossível. Outra tese afastada foi a de estado de necessidade, que, para a defesa, se justificaria pelo fim da prestação do serviço militar pelo réu, o que comprometeria a continuidade do sustento da família.

A decisão ilustrou, quanto a essa tese que “imagine-se se todos os pobres e necessitados do Brasil resolvessem cometer reiterados crimes contra a fé pública e estivessem ao abrigo da referida excludente. Seria a institucionalização do caos jurídico criminal no país. O mesmo caos ocorreria com os militares engajados no último da sua prorrogação de tempo de serviço, quando prestes a serem licenciados”, firmou o julgado.

A decisão, considera, no entanto, que a defesa do acusado não logrou êxito na alegação deste estado de necessidade, pois, em nenhum momento ficou demonstrado nos autos uma real situação de desamparo familiar, que seria, ao menos em tese, um motivo hábil a ser sopesado na análise de um estado de necessidade. Afastou-se, daí, a circunstância de qualquer dúvida razoável a incidir na referida tese defensiva que pudesse acudir ao réu.

Processo nº 7000673-46.2021.7.00.0000

