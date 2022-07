Luva de Pedreiro é intimado pela Justiça ao desembarcar no Brasil

O influencer Luva de Pedreiro desembarcou no Brasil neste sábado (9) após uma viagem ao Marrocos a trabalho e assim que chegou ao aeroporto do Rio de Janeiro foi intimado pela Justiça por conta da briga judicial com o ex-empresário, Allan Jesus.

Luva usou as redes sociais para contar sobre a intimação: “Fala, minha tropa. Cheguei agora do Marrocos, galera, cansado e doido para ver minha família. Quando cheguei no aeroporto, [que estava] cheio de gente, recebi uma intimação. Nunca esperei isso, não. Eu estando certo. Eu fiz o quê pelo amor de Deus para ser intimado?”, questionou.

“Fui intimado no meio de um monte de gente, o pessoal tudo olhando e o oficial de Justiça dizendo que eu estava sendo intimado por causa do ex-empresário. É assim mesmo a vida. Vamos ter fé em Deus, que a gente chega lá”, lamentou.

O novo empresário de Luva, Falcão também comentou sobre a intimação: “Eu acordo com a notícia de uma intimação judicial na frente de todo mundo. O menino foi para o Marrocos cumprir o que foi feito pelos antigos empresários. Mas usar essas informações do voo, da chegada, para uma intimação judicial e constranger o menino é inexplicável. Tem o contato dos advogados, vai na Justiça… Não precisa constranger o menino. Deixa o menino viver”, disse Falcão.

Apesar de ter rompido o contrato com Allan, Luva de Pedreiro está seguindo a agenda de trabalho que já estava acertada antes do racha entre os dois. O ex-empresário entrou com uma liminar impedindo que o jovem de 20 anos fale sobre a quebra de contrato e detalhes sobre o motivo do rompimento profissional.