Lula diz que em caso de vitória poderá receber a faixa do povo brasileiro e não de Bolsonaro

O candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva disse, caso saia vencedor amanhã, dia 30 de outubro, que não haverá problema se Jair Bolsonaro se recusar a lhe passar a faixa presidencial. “Eu se for necessário recebo a faixa do povo brasileiro, coloca lá uma centena de trabalhador para me entregar a faixa, não precisa ser ele”, firmou Lula.

No dia de ontem, na Rede Globo, no último debate presidencial, Bolsonaro foi indagado sobre o fato de respeitar o resultado das eleições, face às dúvidas de transparência que vem levantando contra o TSE e o Ministro Alexandre de Moraes. “Quem tiver mais voto, leva”, disse Bolsonaro, sem tecer mais qualquer comentário a respeito.

Quanto a Lula, durante suas assertivas á imprensa, firmou que disputou muitas eleições e quem perde deve ir para casa lamentar e quem ganha deve festejar. É simples assim. Lula se referiu ao fato de o que presidente Figueiredo não teria ido passar a faixa para o presidente Sarney. Isso é o de menos, disse Lula.