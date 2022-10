PT acusa Federal de ser usada para prejudicar Lula na reta final e Moraes determina explicações

O PT- Partido do s Trabalhadores, representou neste sábado, dia 29, contra diretores da Polícia Federal, noticiando que a corporação estaria sendo usado com o intuito de prejudicar Lula na reta final das eleições. Seriam as duas corporações, na visão petista, tanto a Polícia Federal, quanto a Polícia Rodoviária Federal. O Ministro Alexandre de Moraes determinou que as corporações prestem esclarecimento em horas.

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes deu quatro horas para que os diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal expliquem operações das corporações que foram deflagradas no segundo turno das eleições. A decisão se refere à representação interposta pelo PT, que reclamou que as operações das corporações estariam sendo usadas a seu desfavor na reta da campanha eleitoral.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, havia realizado uma publicação no Twitter onde afirmou que a pasta fará uma grande operação para evitar crimes eleitorais que envolverá a integração de 10 mil policiais federais com cerca de 500 mil agentes das forças de segurança pública.

Moraes, em seu despacho disse que ‘há notícias de iniciativas que podem ter influência no pleito eleitoral, sendo, portanto, de competência desse TSE fiscalizar a lisura dos procedimentos de maneira que não se altere a paridade nas eleições” e deu prazo para as explicações.