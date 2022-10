Temer reage após Lula chamá-lo de golpista e diz que o que houve foi um golpe de sorte

No debate ocorrido ontem na Rede Globo de Televisão, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva se referiu ao vice-presidente de Dilma Rousseff, que, ao ter assumido a Presidência da República o fez como um golpista. Temer respondeu e disse que ‘na verdade o que aconteceu no Brasil foi um ‘golpe de sorte’. Para Temer, Lula foi deselegante.

Temer disse em nota que quem derrubou o governo do PT foi o povo nas ruas ruas e no Congresso Nacional. “Na verdade o que aconteceu no Brasil foi um golpe de sorte, pois recuperamos o país da maior recessão da sua história. Lula deverá perder preciosos votos daqueles que constataram a sua deselegância e inoportunidade política”, arrematou o ex-presidente Temer.

Entretanto, a filha de Temer, Luciana Temer, publicou um vídeo nas redes sociais firmando que, apesar das ofensas ao pai, seu candidato a presidência da República é Lula. Luciana Temer não acredita em Bolsonaro por seu desrespeito às instituições, publicou.