Licença Prêmio concedida em mandado de segurança deve ser paga pelo Estado do Amazonas

Ao transpor o tempo de serviço público, na ativa, passando para a inatividade, o servidor público terá direito, desde que não usufruída a licença prêmio de 3 meses a cada cinco anos trabalhados, de obter que a Administração converta o benefício em pecúnia, correspondendo a um mês de pagamento por cada 30 dias não usufruídos, dentro do período dos três meses a que faz jus. Nestas circunstâncias, o Estado do Amazonas, ao negar o direito à funcionária Sandra Aguilar, proporcionou que esta buscasse a justiça, que concedeu a segurança requerida. Porém, a administração também se recusou a cumprir a sentença, deixando de pagar o devido. A servidora pediu a execução do mandado de segurança . O Estado impugnou a medida, ao fundamento de que o Mandado de Segurança não substitui ação de cobrança. A alegação findou rejeitada. Foi Relator João de Jesus Abdala Simões.

A lei do mandado de segurança dispõe que os pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Lado outro, o Supremo Tribunal Federal também determinou que o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. Mas no caso julgado, a matéria, como explicou o relator, consistiu em que o Mandado de Segurança se opôs contra o indeferimento do pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia.

Nesses casos, os efeitos patrimoniais pretéritos são meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que o mandado de segurança não se configura como substitutivo de ação de cobrança. Houve uma decisão administrativa que impôs freio ao pagamento de direito líquido e certo da impetrante.

“O acórdão transitado em julgado concedeu a ordem tanto para anular a decisão administrativa, que obstou o pagamento, como determinou o pagamento do benefício, em virtude dessa situação ser uma consequência lógica do reconhecimento de ilegalidade daquele ato da administração”, editou o julgado.

Deliberou-se, então, não ser cabível qualquer controvérsia, em sede de cumprimento de sentença, o direito ao recebimento do benefício, determinando-se o pagamento do direito, de então reconhecido, não se inserindo, arrematou-se, na vedação levantada pela administração pública.

Processo nº 0006069-31.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :