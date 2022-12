Justiça devolve jatinho apreendido de Wesley Safadão

Justiça suspende a decisão que determinou a apreensão e o uso do jatinho de Wesley Safadão. A decisão é do juiz plantonista Evandro Portugal, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), que entendeu ser indispensável o uso do transporte aéreo para a atividade da empresa do cantor.



O jatinho havia sido apreendido em razão de uma disputa entre investidores que foram lesados pelo Sheik do Bitcoins, Francesley da Silva, de quem o forrozeiro negociou a aeronave. A determinação ocorreu porque o avião ainda está no nome de Silva.

Na nova decisão, Portugal ressaltou que “em detida análise dos autos, verifico que a aeronave realmente é indispensável para o exercício da atividade do sócio da empresa agravante”, disse o juiz.



