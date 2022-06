Itaú em Manaus deve estornar à cliente dinheiro que movimentou sob pretexto de cobrir débitos

O Itaú Unibanco ao agravar de decisão judicial da 5ª Vara Cível, que o compeliu, sob pena de multa diária, a desfazer operação, não autorizada pelo cliente, teve rejeitada a possibilidade de reverter a decisão judicial do juízo de primeira instância de Manaus. Em cautelar, a correntista B.B.M, obteve mandado contra a instituição financeira, determinando-se que valores depositados em sua conta poupança e oriundos de recebimento de direitos trabalhistas retornassem à conta de destino. O banco havia transferido automaticamente esses valores. Foi Relator Airton Gentil.

O Banco havia retirado dos valores financeiros depositados na caderneta de poupança, por opção da autora, e os teria movimentado para a conta corrente, sem a prévia autorização da cliente. A ordem judicial consistiu em determinar que o Banco refizesse essa operação, além de que deveria manter desbloqueada a conta poupança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O Banco, irresignado, agravou de instrumento, por se cuidar de decisão de natureza cautelar- interlocutória- que não decide o mérito da causa. O Relator, ao fundamentar sua rejeição ao recurso, firmou que, no cotejo da legalidade da matéria decidida, a cautelar deveria ser mantida.

Se o cliente, embora tenha débitos com o banco em sua conta corrente, mas não autoriza a transferência de valores da conta poupança para a conta corrente, e o banco o faz, automaticamente, com o escopo de cobrir débitos, comprometendo a saúde financeira do correntista, essa transferência não é fundada em justa causa, daí o primeiro requisito da cautelar, a fumaça do bom direito em favor do autor.

A utilização desses recursos financeiros, indevidamente, pelo banco, por terem comprometido a saúde financeira do correntista, indica o segundo pressuposto autorizativo da cautelar. Ademais, se no mérito a demanda for julgada a desfavor do cliente, e na razão inversa, em favor do banco agravante, a hipótese não é daquelas que indiquem danos inversos, pois não comprometerão a saúde financeira da instituição.

Processo nº 4003637-68.2021.8.04.0000

