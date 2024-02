Homem que atirou em desafeto no meio da rua é condenado por jurados no norte de SC

Após 12 horas de sessão plenária realizada nesta semana (30/0), o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Porto União condenou um homem a oito anos de prisão, em regime inicial semiaberto, por homicídio tentado, qualificado pelo emprego de meio que causou perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu em março de 2023, em frente a um estabelecimento comercial do centro da cidade, em horário de intensa movimentação de pessoas. De acordo com a denúncia, o réu munido de arma de fogo, atingiu a vítima de inopino, sem que fosse possível reagir e provocou graves lesões que quase resultaram em sua morte, que apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois, mesmo baleado, o ferido conseguiu correr e pedir ajuda.

Ao réu, que já se encontra encarcerado, não foi concedido o direito a recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC