Homem é preso no Rio por cárcere privado contra mulher que durou 15 anos

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam em flagrante delito um homem, conhecido por Silva e acusado de manter sua mulher em cárcere privado por 15 anos. Os agentes chegara ao local após denúncia de uma psicólogo do Centro de Referência Especializada de Assistência Social no mesmo município. A mulher era trancada em casa, além de que o investigado, como restou demonstrado, até então, abusava sexualmente de uma das filhas do casal.

Ao chegarem no endereço, os policiais perceberam que havia uma mulher deitada na cama, em um quarto, no interior do imóvel, que parecia dopada. Os policiais constaram que ela estava trancada no cômodo. Após solta, a vítima narrou à polícia que o companheiro a mantinha presa e que naquele dia sequer havia se alimentado.

A polícia averiguou que o casal vivia em absoluto estado de precariedade existencial. O local era revolto por paredes sujas, onde, no quarto, a mulher se mantinha com suja liberdade constrangida, com a perda de sua locomoção, além de sua autodeterminação, se evidenciando que a vítima recebia um beneficio previdenciário, mas este era no seu todo usado pelo companheiro. Uma coisa era certa, disse a Delegada do caso, o dinheiro não era usado para as coisas pessoais da vítima.