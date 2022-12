Henrique Veiga Lima tomou posse como novo desembargador do TJAM nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19/12), o juiz Henrique Veiga Lima tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão solene realizada no Auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, localizado no 2.º andar do Edifício Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à Sede do TJAM, e transmitida pelo canal da instituição no YouTube.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, e a mesa foi composta pelos desembargadores: João Simões, Graça Figueiredo, Socorro Guedes, Yedo Simões, Paulo Caminha e Lima, Cláudio Roessing, Carla Reis, Lafayette Vieira Júnior, Nélia Caminha Jorge, Jomar Fernandes, Airton Gentil, Elci Simões, Délcio Santos, Abraham Campos Filho, Luiza Cristina Marques; dese. Jorge Lins, presid do TRE/AM,

Também compuseram a mesa a procuradora de Justiça Jussara Pordeus; o secretário Sérgio Monteiro Litaiff Filho, representando o governo do Estado do Amazonas; deputado Roberto Cidade, presidente da Aleam; Jean Cleuter Mendonça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas; defensora pública Denise d´Alburquerque Lima, representando a Defensoria Pública do Estado; conselheiro Josué Cláudio de Souza Neto, ouvidor do TCE/AM; Mara Elisa Andrade, do Tribunal Regional Federal-1.ª Região; juiz Luís Mácio Nascimento Albuquerque (Amazon), Clóvis Barbosa Siqueira ( Anoreg/AM),

Após a execução do Hino Nacional pela banda da Polícia Militar do Amazonas, o presidente do TJAM declarou aberta a sessão solene, destinada a empossar o juiz Henrique Veiga no cargo de desembargador, promovido por antiguidade e aclamado desembargador no dia 16/12/2022.

Em seguida, os desembargadores Paulo Caminha e Cláudio Roessing conduziram o juiz à mesa central do auditório para a leitura do termo de posse, pelo secretário-geral de Justiça do TJAM, Ivan Tribuzy Filho. Após a leitura, o novo desembargador prestou compromisso perante os presentes e assinou o termo de posse, também assinado pelo presidente do TJAM, que o declarou empossado no cargo.

Depois a esposa do Lucíola Valois Lima, os filhos Luís Henrique e Denise e o neto Vinícius fizeram a troca de toga do magistrado. Em seguida, o presidente Flávio Pascarelli fez aposição da Medalha do Mérito Judiciário ao novo membro da Corte, junto com a entrega do diploma.

Em nome do Judiciário estadual, a desembargadora Socorro Guedes cumprimentou os presentes, os que acompanhavam a posse pela internet, familiares e amigos do novo desembargador, dizendo que foi com satisfação que recebeu o convite para fazer a saudação ao colega.

“O desembargador Henrique ocupa a vaga deixada pelo desembargador João Mauro Bessa, que se aposentou deixando legado de respeito, dedicação e trabalho. Este é momento de júbilo, não somente na vida pessoal e profissional do nosso empossado, mas para este tribunal, que volta a ter preenchidas todas suas 26 vagas de desembargadores, visando assim atender com mais presteza e eficiência o nosso jurisdicionado. O desembargador Henrique passa a integrar esta Corte de Justiça trazendo seu conhecimento profissional, somando sua experiência de vida, de profissional do direito, de magistrado e amazonense”, afirmou a desembargadora.

Após, a sua filha, Denise d´Albuquerque Veiga Lima, defensora pública e filha do empossado, também ocupou o falou, deixando transparecer a emoção pelo momento. “Hoje é um dia ímpar, um dia especial. Sempre tive o exemplo dentro de casa, de pai honesto, trabalhador, pai presente e hoje também avô amoroso”, disse, ressaltando que além de exemplo dentro de casa, se tornou uma inspiração, um parâmetro dentro do Direito, dando lições desde a época de estágio.

Em sua fala, a procuradora de Justiça Jussara Pordeus disse que a data era festiva e em nome do Ministério Público saudou o novo desembargador. “Sinta-se acolhido e muito bem-vindo! Sua nomeação vem não apenas pela necessidade de completar a composição do egrégio Tribunal de Justiça, mas também pela sólida experiência profissional, capacidade de trabalho e grande sabedoria que Vossa Excelência aportará como desembargador, atributos que lhe são reconhecidos pela comunidade jurídica amazonense e que, com certeza, muito contribuirão para a construção da política institucional, fazendo-se de maneira mais qualificada”, declarou a procuradora.

Em sua fala, o juiz ressaltou o papel da sua esposa Lucíola para chegar até este momento. Começou citando a Bíblia e fez sua autodefinição, para os que não o viam: 1,68m, 80 quilos, cabelo grisalho, barba branca, olhos castanhos, vestido de terno azul-marinho e gravata azul com listras vermelhas, usando toga que vai do pescoço aos pés.

“Hoje é o dia que alcanço o mais alto grau da magistratura estadual, de todas honrarias esta é que tem maior relevo. Estar neste salão cercado de tantas pessoas, não sonhei nem nos melhores sonhos, só lamento não poder receber por osmose a inteligência que transborda nesse ambiente. Foi um longo caminho, que começou muito antes da minha aprovação no concurso público. Não nasci, nem cresci com o sonho de ser juiz. Isto foi algo fora do alcance de um menino de família humilde, que precisou muitas vezes se levantar do chão puxando seus próprios cabelos para não se afogar na vida”, disse o empossado, lembrando que aos 17 anos se tornou órfão de pai e preciso trabalhar, sem escolher ofício, citando trabalhos que realizou antes de ingressar na magistratura.

Lembrou também de sua mãe Olga, que o incentivou, e que aos 38 anos fez o concurso público, que o destino e as orações da sua mãe quiseram que fosse aprovado, e foi para o interior para enfrentar a realidade do Amazonas nos anos 1980, diferente da atual.

Deixou mensagem de incentivo aos que sonham em trilhar na caminhada para um dia serem magistrados, dizendo que a assunção no cargo não o mudará, seguirá sendo o juiz que sempre foi, otimista, simples, com empenho e bom senso.

Agradeceu com humildade as palavras carinhosas que ouviu em relação a si, declarando que é e continuará a ser um servidor público. “Porque no final das contas é isso que é um juiz, um servidor público, e para servir ao público é necessário, antes de tudo, ter as portas abertas. Na vida profissional por certo errei várias vezes, mas entre meus erros jamais esteve o de deixar de atender, seja o advogado, o defensor público, o promotor de justiça, o jurisdicionado…”, declarou o empossado.

Em seu discurso final, o presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, falou brevemente sobre o reconhecimento do colega e que em meio à imensidão humana está este homem grande por sua alma simples, generosidade, pela competência profissional, espírito de companheirismo e apaixonado pela vida…

“Só me resta externar minha alegria como marco da última solenidade do ano, e encerrando meu segundo e breve mandato como presidente, vou fechar com chave de ouro, dizendo que ganho como amigo por tê-lo na convivência diária aqui nesta corte, ganham meus pares, ganhamos todos nós, principalmente a população amazonense, pois certamente nossa prestação jurisdicional será aprimorada por sua contribuição e anos de experiência”, declarou.

O presidente falou também da importância de ter ao lado as pessoas que lá estavam e muitas que não puderam ir até o local mas que se compartilham da sua conquista. “Em nome de todos meus pares, nosso colegiado lhe acolhe, com os desejos de muito sucesso. Minha gratidão a todos, um Natal de paz em família e um abençoado ano novo”, finalizou o presidente, que após a execução do Hino do Amazonas, declarou encerrada a sessão solene. Com informações do TJAM