TST encerra ano judiciário com destaque para ações de promoção da dignidade humana

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) encerrou, nesta segunda-feira (19), o ano judiciário de 2022. Na última sessão do Órgão Especial no ano, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Lelio Bentes Corrêa, reiterou o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da dignidade das pessoas e o combate a todas as formas de discriminação e assédio.

Atividades presenciais

Um dos pontos de destaque nos pouco mais de dois meses de sua gestão foi a firme determinação do TST e do CSJT de retomar todas as atividades presenciais de magistradas, magistrados, servidoras e servidores. “Reafirmamos o compromisso do Judiciário de estar presente, fisicamente, nos locais onde ocorrem os conflitos”, destacou. “Estamos atentos a todas as medidas sanitárias necessárias, mas cientes do nosso papel de levar à sociedade a devida e necessária prestação jurisdicional”.

Ações

O ministro destacou que, nesse período, o Tribunal realizou eventos como os seminários “Simone André Diniz: Justiça, segurança pública e antirracismo” e “Estratégias e ações para o enfrentamento e o combate ao tráfico de pessoas” e assinou o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, entre outras ações .

Capacitismo

Outro ponto lembrado foi o lançamento do guia digital “É capacitismo, e você deve saber – Um miniguia para atitudes que incluam pessoas com deficiência”. “Este guia é fruto de um esforço inclusivo da Justiça do Trabalho na disseminação de uma nova cultura para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, afirmou.

Reconhecimento

Ao encerrar a sessão, o ministro Lelio Bentes reiterou a atuação de magistrados e servidores do TST, com um agradecimento especial ao trabalho realizado pelos colaboradores terceirizados. “Meu agradecimento a eles, que, na realização de suas funções, de forma discreta, contribuem para o êxito da nossa missão. Poucas vezes os vemos aqui no Plenário, mas se mostram extremamente eficientes“, assinalou. “Após três anos de distanciamento, foi uma alegria imensa, durante a festa de confraternização, poder rever toda nossa equipe e saber que todos continuam comprometidos com o propósito de bem servir a sociedade”. Com informações do TST