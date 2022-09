Fazenda Municipal dispensa proteção por condenações inferiores a 100 salários

O denominado juízo de reexame necessário ou de condição de eficácia da sentença, ante exigência de que uma decisão judicial contra a Fazenda Pública imponha remessa obrigatória aos Tribunais de Justiça, comporta exceção. O tema é tratado em exame de remessa necessária do juízo de Fonte Boa contra a Prefeitura daquele Município. Foi Relator Airton Luís Corrêa Gentil.

Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença que for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Significa que, nesses casos, não havendo a interposição de recurso voluntário pelas partes, o juiz deve ordenar, necessariamente, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, e, se não o fizer, o Presidente do Tribunal poderá avocar esses autos.

Mas há um teto que, assim identificado, não exige esse procedimento de ofício pelo magistrado. São os casos em que o proveito econômico obtido na causa se revelar em valores certos e líquidos inferiores a cem salários mínimos contra Municípios que não sejam capital de Estado.

Processo nº 0000196-41.2013.8.04.4200

Leia o acórdão :