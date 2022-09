Presidenciável que faltar ao debate na Globo será substituído por uma placa com seu nome

Divulgou-se nesta última terça feira que a Rede Globo de Televisão, após realizar uma reunião com os representantes de todos os sete candidatos presidenciáveis convidados ao debate no próximo dia 29, nos estúdios da emissora, na hipótese de falta permanecerá com seu lugar vazio com uma placa que o identifique pelo nome.

Foram definidos na reunião a ordem de perguntas, que será efetuada por sorteio, além do repasse das regras do programa a cada um dos candidatos, por meio de seus representantes. A hipótese de falta não foi descartada, e também se estabeleceu diretrizes.

Se algum candidato convidado faltar ao debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria a pergunta, seu lugar será mostrado com mais destaque e o mediador lembrará que ele não compareceu ao debate.

A Globo também estimula a civilidade entre os opositores, ressalvando a não tolerância de ofensas pessoais ao candidato ausente. A violação a esse comando importará no corte da palavra do candidato, que, quanto a assessores, poderão levá-los ao debate, desde que esse número não ultrapasse a oito, mas apenas dois poderão seguir com cada presidenciável.