“Estelionato Sentimental” da causa à prisão de Galã do Tinder em São Paulo

Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, policiais civis da Delegacia Especializada em Investigações prenderam, em flagrante delito, Renan Augusto Gomes, de 35 anos. Indiciado por estelionato e outros crimes, o ‘galã’, como era conhecido por suas publicações no Tinder, utilizava um pseudônimo para atrair as vítimas em sites de relacionamento, até conseguir seu intento de transferência de dinheiro.

O ‘galã’ se descrevia como recém solteiro, sem filhos e avesso a aventuras sexuais ou casuais, pois queria encontrar o amor verdadeiro e, daí, ter uma estabilidade, até chegar ao casamento, como modo de ‘fisgar’ a vítima, que, atraída, poderia lhe ‘auxiliar’ financeiramente.

Os atos do galã não estiveram limitados a São Paulo. Houve informações de que o primeiro golpe de Renan foi em Fernandópolis, quando ele era ainda menor de idade. Na época, o rapaz aplicou um golpe de R$ 30.000,000 na vítima.

A sensibilidade era um dos meios usados para enganar suas vítimas. Para obter as vantagens, as vítimas, já atraídas pelo rapaz, ouviam do mesmo que, dentre outras ‘histórias’ tinha bens bloqueados pela malha fina da Receita Federal e precisava pagar negociações com o fisco, em caráter de urgência.

Contra o golpista foram registrados vários pedidos de representação criminal para a deflagração da operação criminal. Uma de suas vítimas teria perdido para Renan mais de R$ 200.000,00. Identificado, o galã sumia e tomava outro rumo, até enganar novas vítimas. No dia de ontem foi preso pela polícia, momento em que outras mulheres, incentivadas pelas investigações, também registraram novas ocorrências. Após o flagrante, a prisão preventiva foi decretada contra Renan em audiência de custódia.