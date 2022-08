Em SP, justiça proíbe empresa de vender seguidores no Instagram

O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a empresa “Igoo Networks” de vender seguidores e curtidas no Instagram, conhecido como “Engajamento Falso”. A decisão foi do último dia (23/8), e a empresa tem 30 dias para cumprir a ordem judicial.

A ação foi ajuizada pela Meta Plataforms e Instagram.

O juiz Luis Felipe Ferrari Beedendi, determinou, em sede de tutela de urgência, “que a parte requerida abstenha-se, no prazo de trinta dias, sob pena de sanções processuais, de (1) desenvolver, distribuir, operar, vender ou ofertar à venda serviços, produtos ou aplicativos que se integrem ao “Instagram” e (2) usar, licenciar ou promover os sinais LIKESNOINSTA, SEGUIDORESGRAM, ou quaisquer outros que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, as marcas registradas pela parte autora”.