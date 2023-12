Efeitos da mora de empréstimo com juros abusivos devem ser discutidos na liquidação de sentença

São consideradas abusivas as taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Com esse entendimento, a 1ª Câmara Cível, do TJAM, aceitando voto da Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Relatora do recurso, reformou sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros cobrada pelo Crefisa em um contrato de empréstimo. O consumidor não obteve sucesso, no entanto, quanto a pedido para que fosse afastado os efeitos da mora, que somente podem ser demonstrados a partir da fase da liquidação da sentença.

O pedido de revisão de cláusulas do financiamento pessoal contra o Crefisa, em combate à cobrança de altas taxas de juros, foi inicialmente examinado pelo juiz Roberto dos Santos Taketomi, da 2ª Vara Cível. O juiz considerou que a avaliação da abusividade não teria o cotejo, apenas, com a comparação de taxas, entre a do financiador e a do Banco Central.

“Há de se perquirir outros fatores, como por exemplo o risco da operação. Emprestar dinheiro para um bom pagador é muito mais barato do que para uma pessoa que já possui o nome inscrito no SERASA, por exemplo”. Além disso, somente depois de muito tempo o autor propôs a ação em juízo, fundamentou a decisão de primeiro grau. O autor recorreu.

O apelo foi acolhido. Para a 1ª Câmara Cível se observou que “no contrato de empréstimo pessoal examinado, foi ajustada a taxa de juros ao mês de 22,00% (vinte e dois por cento) e a taxa ao ano prefixada de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento), as quais se apresentaram abusivas pois excediam de forma desproporcional à média da taxa de juros apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, que se encontravam em 7,38% ao mês e 135,03 % ao ano”.

Concluiu-se que demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios o magistrado está autorizado a corrigi-la para a taxa média do mercado nas operações da espécie conforme percentual divulgado pelo Banco Central do Brasil. O autor embargou a decisão para obter provimento quanto a honorários de advogado e redução quanto aos efeitos da mora. Em novo julgado, os embargos foram acolhidos, sem efeitos infringentes.

Definiu-se que “somente a partir do recalculo da dívida, há como se aferir se ainda remanesce alguma diferença a ser quitada pelo devedor, posto que deverá ser subtraído o valor atualmente pago com o valor do contrato recalculado através da taxa de juros assinalada no acórdão embargado.”.

Noutro giro, quanto ao pedido de honorários a posição foi a de que “diante de uma condenação ilíquida, o arbitramento da remuneração do patrono deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, nos termos que determina o Art. 85, §4º, inciso II, do

CPC”.

Processo: 0004716-82.2023.8.04.0000

