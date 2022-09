Duas novas defensoras públicas tomam posso na DPE-AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) realizou, nesta segunda-feira (26), a cerimônia de posse de duas novas defensoras públicas. O evento ocorreu na sede da DPE-AM, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Tomaram posse as defensoras Monalysa Helena Lima Façanha e Gabriela Carvalho Falcão.

Em discurso, o defensor público geral, Ricardo Paiva, agradeceu a presença das autoridades presentes na solenidade e falou sobre o objetivo da DPE-AM.

“A Defensoria Pública hoje tem procurado, alcançado e conseguido cada vez mais atingir seu objetivo, que é levar acesso à Justiça a quem mais precisa. A Defensoria Pública hoje está em 11 polos do interior do Estado do Amazonas, e com essas novas posses vamos

conseguir montar o Polo de Juruá e o Polo da Região Metropolitana”, disse.

Ricardo Paiva também falou da importância de garantir acesso à Justiça à população do interior do estado.

“Muitas vezes, parece que temos dois Amazonas. O Amazonas da capital e o Amazonas do interior. É só com a chegada da Defensoria que a gente vê a efetiva transformação social mudar essa realidade e garantir que nós tenhamos um único Amazonas, e que tenhamos oportunidade e igualdade para todas as pessoas, sejam elas da capital, sejam elas do interior. Essa é a nossa missão, essa é a missão que vocês, Monalysa e Gabriela, vão levar para o interior do estado do Amazonas”, completou.

A nova defensora Gabriela Carvalho iniciou o discurso de posse falando sobre esse dia tão importante na vida de ambas.

“A Defensoria é onde queremos estar, e que bom que aqui estamos, sempre foi nosso sonho, não só meu e dela, como dos meus pais e dos pais dela, e de tantas outras pessoas que nos ajudaram a estar aqui. Hoje estamos aqui alegres com esse momento tão valioso, e animadas para iniciar uma nova etapa das nossas vidas: lutar pelos diretos dos assistidos da Defensoria Pública do Amazonas”, disse emocionada.

Gabriela não deixou de relembrar toda a dedicação, motivação e horas de estudos para conseguir lograr essa nova conquista.

“Carregamos uma trajetória árdua de preparação, horas e horas de estudos, noites mal dormidas e renúncias, muitas renúncias, mas digo, sem medo de errar, que tudo valeu a pena. Com essa solenidade, somos defensoras públicas, e estamos aqui para servir a população amazonense hipossuficiente, especialmente as pessoas vulneráveis que se encontram no interior do estado. O dia a dia da Defensoria nos mostra que possivelmente seremos a única possibilidade dessas pessoas serem ouvidas e alcançarem seus diretos, por mais básicos que eles sejam.”

Estiveram presentes no evento o Subprocurador-Geral do Estado do Amazonas, Mateus Severiano da Costa, representando o Governo do Estado; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro; o procurador geral de Justiça do Estado, Alberto Nascimento; a subprocuradora-Geral do Município, Maria de Lourdes Lobo da Costa, representando o prefeito de Manaus, David Almeida; e o desembargador Ari Moutinho, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)

Também compareceram o subdefensor geral, Thiago Rosas; a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas (Adepam), defensora Melissa Credie Borborema; e o corregedor geral da Defensoria Pública do Amazonas, Marco Aurélio Martins da Silva.

“Eu gostaria de parabenizar as novas defensoras, parabenizar a Defensoria Pública, porque de fato, como já foi ressaltado aqui, tem avançado a olhos vistos, e é uma instituição que se firma cada vez mais como um centro de competência constitucional, é uma instituição que é absolutamente necessária ao estado republicano e democrático. Com muita satisfação recebi o convite e fiz questão de prestigiar a posse dessas novas profissionais e desejo a elas, assim como desejo a toda a Defensoria, todo sucesso na empreitada, que é uma das mais nobres que eu conheço”, discursou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Fonte: Asscom DPE-AM