Defensoria do AM abre inscrições para Residência Jurídica em Manaquiri

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para o programa de Residência Jurídica no município de Manaquiri. A bolsa-auxílio ofertada é no valor de R$ 2.032.

Conforme o edital, os interessados podem se inscrever até o dia 28 de janeiro, através do e-mail [email protected]. Podem participar bacharéis em Direito ou alunos matriculados no último ano do curso, em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC.

O candidato deve encaminhar ao endereço eletrônico ([email protected]), em formato PDF, o currículo atualizado, além dos documentos pessoais (RG, CPF, Diploma ou declaração de matrícula) e declaração pessoal contida no edital, devidamente preenchida e assinada. A seleção visa o preenchimento de uma vaga e formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados vão atuar de forma presencial da Unidade Descentralizada de Interior (UDI) da Defensoria, em Manaquiri, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h (30h semanais). A bolsa-auxílio ofertada é no valor de R$ 2.032 e o aluno residente poderá permanecer no programa por até três anos.

Para saber mais sobre o processo seletivo, consulte o edital ou entre em contato com a UDI Manaquiri pelo e-mail [email protected].

Com informações da DPE-AM