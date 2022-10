Defensoria divulga resultado final de seleção de estágio de Pós-Graduação para o Polo de Maués

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou o resultado da Seleção Pública de Estagiário de Pós-Graduação para o Polo de Maués. Foram aprovados dois estagiários para o preenchimento de uma vaga de estágio e formação de cadastro reserva, sendo o primeiro colocado Matheus Valente Lima e o segundo colocado Herberth Vinícius Batista Viana.

A prova foi realizada no dia 4 de outubro desse ano. O programa de estágio da DPE-AM oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 2.032 e vale transporte (R$ 167), além do curso de pós-graduação junto à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) ou Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a depender da disponibilidade das instituições, via parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esupdam).

Com informações da DPE-AM