Defensor geral do Amazonas dá posse a sete novos servidores aprovados em concurso público

O defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Paiva, deu posse a sete novos servidores e servidoras da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) nesta terça-feira (12). Eles foram aprovados em concurso público e reforçarão o quadro de atendimento à população em Manaus e em Manicoré. A cerimônia de posse foi realizada nesta manhã, na sede da DPE-AM, localizada na Avenida André Araújo, 679, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Tomaram posse Guilherme Messias do Nascimento Soares (analista jurídico – Manicoré); Bruna Caldas da Costa (analista jurídico – Manicoré); Gardene Cruz da Silva (assistente técnico administrativo – Manicoré); Vanessa de Souza Mesquita (assistente técnico administrativo – Manaus); Jesse Wendell de Araújo Magalhães Sousa (assistente técnico – Manaus); José Carlos de Medeiros Chíxaro (assistente técnico – Manaus) e Eduardo Felipe Menezes Mendonça (analista jurídico – Manaus).

Ao discursar, o defensor geral, Ricardo Paiva, deu as boas-vindas aos novos servidores e servidoras e destacou que estes devem buscar um propósito em suas caminhadas na Defensoria.

“Sejam bem vindos. Hoje vocês dão início a uma nova caminhada e a uma nova missão, pois a Defensoria tem uma missão nobre e é uma instituição que encanta. É um dia feliz porque a Defensoria fica mais forte. Dividam com suas famílias a conquista e que vocês encontrem propósito na Defensoria, que é uma instituição muito bonita que leva esperança para as pessoas, que leva direitos. Que vocês possam garantir que, todas as vezes que alguém bater na porta da Defensoria, vocês levem acesso à Justiça. Sejam bem-vindos e contem sempre comigo. Parabéns!”, afirmou Paiva.

O servidor Guilherme Messias discursou em nome dos empossandos e ressaltou a missão social da Defensoria como instituição que acolhe os menos favorecidos. “Acabamos de assinar nossa carta de ingresso a uma instituição que tem missão de ouvir e servir aqueles que mais carecem de atenção, para auxiliar os defensores, aqueles que entraram por vocação nessa instituição”, disse, em um trecho do seu discurso.

Também estiveram presentes à cerimônia de posse o diretor administrativo da Defensoria, Rudson Nunes, e o chefe de gabinete do defensor geral, Nairo Aguiar, que destacaram a importância do papel da DPE-AM para a sociedade e o comprometimento necessário aos seus servidores.

Fonte: Asscom DPE-AM