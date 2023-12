Inicia hoje inscrições para concurso do Ministério Público do Amazonas

Como previsto no Edital 01/2023, do Ministério Público, inicia hoje (13), a partir das 10 h, as inscrições, exclusivamente pela internet, e com horário oficial de Brasília, para o Concurso da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas, com o fim de preencher vagas e formar cadastro de reserva para o quadro de funcionários, em certame que tem a supervisão da Fundação Carlos Chagas.

Os cargos se destinam a pessoas que tenham nível superior em diversas áreas, bem como de nível médio, com o cargo de agente de apoio, com salários previstos até R$ 11.560, sem contar com o Auxílio Alimentação que a Instituição desembolsa por cada servidor, hoje de de R$ 2.200. O Concurso destina-se ao preenchimento das vagas relativas aos cargos aos quais os candidatos ficarão sujeitos à carga horária de 6 (seis) ou 8 (oito) horas diárias, O valor da inscrição é o de R$ 140 para cargos de nível superior e de R$ 110 para cargos de nível médio.



O candidato aprovado no Concurso será investido no Cargo/Especialidade se atender às exigências na data da posse, dentre elas: ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros, na forma do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal; ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; gozar dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; apresentar certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Eleitoral, Militar (estadual e federal) e da Justiça Estadual; possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos.



As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no período de 10 hs do dia 13/12/2023 às 23 h 59 min do dia 16/01/2024 (horário de Brasília). Na Instituição, haverá um posto franqueado com acesso à Internet, na Avenida Coronel Teixeira, n.º 7995, no Bairro Nova Esperança 2, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h (horário local). No posto de inscrição será garantido o acesso a pessoas com deficiência, inclusive com equipamentos compatíveis para deficientes visuais e auditivos.



Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico indicado no edital, https://www.concursosfcc.com.br/, durante o período das inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuando sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos.