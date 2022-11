Carla Zambelli diz que irá a OEA/ Direitos Humanos após ter redes sociais suspensas pelo TSE

A deputada reeleita Carla Zambelli reagiu após ter perfis de redes sociais suspensos por determinação do Ministro Alexandre de Moraes. A conta do Twitter da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, do PL/SP do Twitter foi retirado em cumprimento à decisão judicial do TSE. Zambelli foi filmada, no dia anterior ao segundo turno, empunhando uma arma contra um eleitor do presidente Lula. Zambelli alegou que teria agido em legítima defesa. Tentando driblar a decisão, a deputada criou novos links para suas contas, e os perfis foram novamente derrubados pelo TSE. O teor dessas decisões se encontra em segredo de justiça. Agora, Zambelli diz que vai à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando censura.

Embora em sigilo, sabe-se que a ordem contra Zambelli tem o fundamento de que a parlamentar teria usado suas contas em redes sociais para incentivar a recusa dos resultados da eleição presidencial na qual Luiz Inácio Lula da Silva venceu o seu aliado Jair Bolsonaro, com a sobrevinda de atos antidemocráticos e com pedido de golpe militar. Os fatos são investigados pelo TSE. O ministro Alexandre de Moraes já firmou que criminosos serão tratados como criminosos.

Zambelli, em sua reação, firmou que ‘não se trata apenas de censurar a deputada mais votada no Brasil. Trata-se, na verdade, de fazer você esquecer que eu existo. E fazer você esquecer da nossa conversa, dos nossos diálogos, desse olho no olho que a gente gosta de fazer, e dessa forma calar você também’.