Candidato melhor classificado por desistência de outro no concurso pode ser nomeado

Em matéria de natureza administrativa, pertinente a direito à nomeação, em concurso público, o Desembargador Flávio Humberto Pascarelli, editou voto que referendou a decisão de primeiro grau, em mandado de segurança , contra o Estado do Amazonas, no sentido de que ‘havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo garantido o direito à vaga disputada’, em referência a voto do Ministro Herman Benjamim do STJ, que serviu de amparo a decisão requerida por Erika Kauper.

“A jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito a vaga disputada”, motivou a decisão em segundo grau.

Os autos foram julgados em remessa necessária depois de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Manaus que julgou procedente a pretensão inicial no sentido de determinar ao Estado do Amazonas que nomeasse a requerente para o cargo de enfermeira, tendo em vista aprovação em concurso público da Susam.

Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, conforme previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil.

O mérito da causa concluiu que o entendimento se aplica inclusive quando surgem novas vagas além daquelas previstas no edital do concurso público e a administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade de preenchimento dessas vagas.

Processo nº 0617089-35.2019.8.04.0001

Leia o acórdão :